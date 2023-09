SUA – Republicanii radicali resping propriul proiect de lege privind finanţarea, blocarea activităţii guvernamentale este iminentă Cu un vot de 232-198, Camera a respins o masura care ar prelungi finantarea guvernamentala cu 30 de zile si ar evita un blocaj. Acest proiect de lege ar fi redus cheltuielile si ar fi restrictionat imigratia, prioritati republicane care aveau sanse reduse sa treaca de Senatul controlat de democrati. Infrangerea i-a lasat pe republicani – care controleaza camera cu 221-212 – fara o strategie clara pentru a evita un blocaj care ar avea drept consecinta inchiderea parcurilor nationale, ar perturba platile pentru aproape 4 milioane de lucratori federali si ar impiedica derularea tuturor activitatilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

