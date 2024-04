Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conversație telefonica, președintele american Joe Biden i-a promis luni, 22 aprilie, omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski ca va furniza „rapid noi ajutoare militare importante” odata ce Senatul SUA va adopta pachetul de asistența in valoare de aproape 61 de miliarde de dolari aprobat deja…

- Premierul polonez Donald Tusk a avertizat vineri ca in Ucraina „situatia pe front este critica” si saptamanile urmatoare „ar putea sa decida deznodamantul razboiului” provocat de invazia rusa, dar Polonia nu are posibilitatea de a oferi Ucrainei din sistemele sale antiaeriene Patriot, transmite agentia…

- Liderii din Congresul SUA și președintele Joe Biden au ajuns la un consens asupra aprobarii unui nou sprijin militar pentru Israel și Ucraina, a anunțat liderul majoritații democrate din Senat, Chuck Schumer, citat de ABC News.Potrivit lui Schumer, Joe Biden și liderii din Congres au discutat duminica…

- O decizie rapida a Congresului SUA pentru deblocarea noului ajutor american de peste 60 de miliarde de dolari destinat Ucrainei este de o "importanta critica", a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la o intalnire cu senatorul republican Lindsey Graham, relateaza AFP, citata de Agerpres."Este…

- SUA pregatesc un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care s-ar putea ridica la 400 milioane de dolari, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, prima masura de acest gen in ultimele luni, in conditiile in care fondurile suplimentare pentru Kiev raman blocate de liderii republicani…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat luni seara ca a primit un raport din partea sefului serviciului de informatii externe al tarii, Oleksandr Litvinenko, referitor la „zonele internationale sensibile” si „planurile actuale ale Rusiei” si a promis ca acesta vor fi zadarnicite. Armata ucraineana…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Camerei Reprezentantilor sa aprobe „rapid” pachetul de ajutor pentru Ucraina adoptat marti de Senat, desi liderul republican din camera inferioara a Congresului a spus ca nu vrea sa-l examineze in forma actuala, potrivit AFP. „Cer Camerei sa il adopte rapid”,…

- Senatul SUA a ajuns duminica, 4 februarie, la un acord intre democrati si republicani pentru a debloca noi ajutoare destinate Ucrainei, precum si Israelului si pentru a inaspri politica migratorie a SUA, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acordul prevede o finantare totala de 118,3 miliarde de dolari,…