Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei in SUA, a anuntat ca “la Moscova, vremea incepe sa se strice de astazi”, dupa ce Senatul SUA a votat pachetul de ajutor in valoare de aproape 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina. „Pachetul de asistența internaționala de 95 de miliarde de dolari care include Ucraina, Israel și Taiwan a fost votat și de Senat in aceasta seara (dupa Camera Reprezentanților, sambata)! De remarcat ca votul a fost covarșitor favorabil – din ambele partide. Din cei 100 de membri ai Senatului, 79 de senatori au votat pentru pachetul de asistența internaționala (din 51 de voturi…