- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) va fi semnat in aproximativ trei saptamani la Casa Alba de catre premierul israelian Benjamin Netanyahu si printul mostenitor din Abu Dhabi, seicul emiratez Mohammed bin Zayed…

- Presedintele Donald Trump a apreciat marti, intr-o conferinta de presa, ca exploziile de amploare din Beirut "seamana cu un atentat teribil", mentionand ca experti militari i-au comunicat ca ar fi fost vorba de o bomba, informeaza AFP. "M-am intalnit cu generalii nostri si se pare ca nu…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi anularea organizarii conventiei republicane prevazuta sa aiba loc în Florida luna viitoare din cauza pandemiei noului coronavirus, care a depasit în SUA pragul de de patru milioane de persoane infectate, transmite AFP, citata de Agerpres. Epidemia…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat, joi, un nou varf al contaminarilor cu SARS-CoV-2, peste 65.000 de noi infecții in ultimele 24 de ore, potrivit BBC. In total, de la inceputul epidemiei aici, au fost inregistrate peste 3,1 milioane de cazuri si 133.290 de decese, arata centralizarea realizata…

- Presedintele Donald Trump a afirmat sambata ca va lupta pentru a proteja stilul de viata american care a inceput atunci cand exploratorul italian Cristofor Columb a descoperit America, transmite duminica dpa. "Impreuna vom lupta pentru visul american si il vom apara pentru a proteja si a pastra modul…

- Presedintele Donald Trump a decis sa prelungeasca „pauza” de eliberare a „cartilor verzi” (green card) pana la sfarsitul anului si sa suspende acordarea mai multor categorii de vize pentru munca, ca parte a unei actiuni de protejare a lucratorilor americani pe fondul crizei economice provocate de epidemia…

- Biden și Comitetul Național Democrat(DNC) au inregistrat in mai un record lunar de strangere de fonduri: 80,8 milioane USD. Peste Donald Trump și Comitetul Național Republican(RNC), care au strans impreuna 74 de milioane de dolari in aceeași perioada. Insa Trump – care a reușit sa stranga in comun fonduri…