Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unei finanțari de 500 de milioane de dolari, start-up-ul britanic Revolut este acum evaluat la 5,5 miliarde de dolari, triplandu-și astfel valoarea fața de primavara anului...

- Startup-ul britanic Revolut a primit o finanțare de 500 de milioane de dolari, compania ajungand astfel sa fie evaluata la 5.5 miliarde de dolari, relateaza CNBC.Noua runda de investiții a fost condusa de TCV, firma de capital de risc din Silicon Valley și unul dintre primii investitori ai…

- Tesla a vandut actiuni in valoare de doua miliarde de dolari. Valoarea companiei pe bursa a crescut de patru ori, din iunie 2019 Actiunile Tesla au crescut cu 1% in debutul sedintei bursiere de joi, dupa ce producatorul american de vehicule electrice a anuntat o vanzare suplimentara de actiuni, in valoare…

- Cele mai mari 10 companii americane listate la New York in functie de valoarea bursiera si-au majorat pe linie veniturile si profitul net in ultimele trei luni din 2019 fata de ultimele trei luni din 2018, arata datele agregate de brokerul Tradeville din rapoartele companiilor, citate de ZF, potrivit…

- Louis Vuitton tocmai a cumparat al doilea cel mai marediamant din lume, un alt semn al ambițiilor marcii franceze pe piațabijuteriilor de lux, scrie CNN.Diamantul brut de 1.758 de carate, care a fost descoperit deLucara Diamond Corp in Botswana in luna aprilie a anului trecut, are o culoareinchisa și…

- FMI estimeaza ca PIB/capita ajustat cu puterea de cumparare va depași 30.000 de dolari in 2021, in Romania, conform celui mai recent set de date, din octombrie 2019.PIB/capita, ajustat puterea de cumparare, va crește in Romania, in 2020, la 29.554 dolari, peste media Europei de Est, de 28.099…

- Valoarea actiunilor tranzactionate la bursa la nivel mondial a crescut cu 17.000 de miliarde de dolari in 2019, de la sub 70.000 de miliarde de dolari, la peste 85.000 de miliarde de dolari, potrivit calculelelor bancii germane Deutsche Bank, transmite CNBC potrivit news.roCresterea valorii…

- Cați bani se tranzacționeaza pe bursele din intreaga lume. Deutsche Bank: Valoarea actiunilor la nivel mondial a crescut cu 17 trilioane de dolari, in 2019 Valoarea actiunilor tranzactionate la bursa la nivel mondial a crescut cu 17.000 de miliarde de dolari (17 trilioane de dolari) in 2019. Astfel,…