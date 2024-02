Stiri pe aceeasi tema

- Un banal container care transporta cafea din Belgia s-a transformat intr-o mare supriza pentru polițiștii din Sankt Petersbourg.Angajații Serviciului Federal Vamal rus și ofițerii Serviciului Federal de Securitate (FSB) au gasit peste 1.200 de kilograme de cocaina in Marele Port din Sankt Petersburg,…

- ”Posta Romana, liderul serviciilor postale din Romania, demareaza procedura de achizitie pentru un sistem de planificare a resurselor intreprinderii (ERP). Aceasta miscare strategica marcheaza inca un pas semnificativ in evolutia digitala a Companiei, reprezentand un angajament ferm pentru imbunatatirea…

- Cristiano Ronaldo a investit o suma semnificativa pentru noua sa casa din Dubai. Atacantul lui Al-Nassr a atras atenția cu cea mai recenta achiziție imobiliara, in valoare de aproximativ 27 de milioane de dolari. Fotbalistul portughez deține deja mai multe proprietați in intreaga Europa, inclusiv in…

- Chelsea, club care a investit 760 de milioane de euro in transferuri de jucatori, a incheiat anul 2023 doar pe locul 10 in Premier League. Anul 2023 a fost unul de coșmar pentru Chelsea, daca ne raportam la sumele investite și la rezultatele obținute. Chiar daca a transferat jucatori in valoare de…

- Mai multe țari și organizații caritabile prezente la summitul ONU privind clima, COP28, au oferit o finanțare totala de 777 de milioane de dolari pentru eradicarea bolilor tropicale neglijate, care s-ar putea agrava din cauza incalzirii globale. Din cauza incalzirii globale, bolile tropicale s-ar putea…

- Un program in valoare de 10 milioane de dolari, pentru formarea de competențe și experți in domeniul securitații cibernetice a fost lansat, miercuri, de gigantul american Google. Programul se adreseaza studenților din opt țari europene, inclusiv din Roman

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a povestit cum a pierdut 4 milioane de dolari in 2008, in timpul crizei. „Cel mai mult am pierdut 4 milioane de dolari o data. Intr-o singura zi, la business. Era sa alunec cu totul. Aveam pensie buna, dar copiii mei sufereau. Am…

- Evergent Investments raporteaza o crestere a rezultatului netEvergent Investments a inregistrat in primele noua luni ale acestui an un rezultat net de 136,4 milioane lei, in crestere cu 34,5% fata de cel din perioada similara din 2022. Conform unui comunicat al companiei, rezultatul net este…