- Vicepresedinta americana Kamala Harris i-a declarat sambata presedintelui egiptean Abdel Fattah al-Sisi ca "Statele Unite nu vor permite in niciun caz stramutarea fortata a palestinienilor din Gaza sau Cisiordania", arata un comunicat al Casei Albe preluat de Reuters.Harris si Sisi s-au intalnit…

- Franța a transmis miercuri ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare sancțiunile impotriva coloniștilor israelieni care au vizat palestinienii din Cisiordania ca o opțiune și ca discuțiile la UE pentru a impune sancțiuni comandanților Hamas progreseaza, informeaza Reuters.

- Israelul va incepe sa puna in aplicare „pauze umanitare” de patru ore pe zi in nordul Fișiei Gaza pentru a permite oamenilor sa se refugieze din calea razboiului, a declarat purtatorul de cuvint al Casei Albe, John Kirby, citat de Reuters. Oficialul a calificat mișcarea drept un pas in direcția corecta.…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu trebuie sa "ii stapaneasca pe colonistii extremisti din Cisiordania" si sa ii traga la raspundere pentru atacurile asupra palestinienilor, a declarat duminica consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, informeaza dpa.Jake…

- Cel puțin 22 de israelieni au fost uciși in urma atacurilor care au implicat cateva mii de rachete și luptatori palestieni care au ajuns pe teritoriul Israelului. Ministerul Sanatatii din Israel a anuntat ca cel putin 545 de persoane au fost ranite in atacurile gruparii teroriste Hamas, relateaza agenția…

- Negocierile in vederea normalizarii relatiilor dintre Israel si Arabia Saudita continua sa avanseze, potrivit unui purtator de cuvant al Casei Albe care a informat ca a fost conturata o ”structura de baza” pentru un viitor acord, noteaza Agerpres . ”Partile au schitat o structura de baza spre unde ne…

- Statele Unite au implementat o derogare de la sanctiuni pentru a permite transferul a sase miliarde de dolari - fonduri iraniene - din Coreea de Sud in Qatar - un demers necesar pentru realizarea unui schimb de detinuti cu Iranul, conform unui document care a ajuns luni in posesia agentiei de presa…