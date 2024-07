O fosta specialista pe probleme de politica externa care a lucrat pentru CIA si Consiliul National de Securitate (NCS) al Casei Albe a fost inculpata in Statele Unite, sub suspiciunea ca a actionat ca agent de informatii pentru guvernul Coreii de Sud in schimbul unor bunuri de lux si al altor cadouri, relateaza Reuters si […] The post Genți Bottega Veneta și Louis Vuitton, haine Dolce&Gabbana și peste 37 de mii de dolari pentru o angajata CIA care dadea informații Coreii de Sud appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .