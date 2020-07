Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au atentionat sambata cetatenii asupra "riscului crescut de detentie arbitrara" in China, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP si DPA. Americanii din China "pot fi supusi unor interogatorii si detentii prelungite din motive legate…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni mai multor lideri chinezi, acuzați ca ar ”avea legatura cu abuzuri grave ale drepturilor omului” în special împotriva minoritații uigure, a anunțat Trezoreria și Departamentul de Stat în doua comunicate de presa separate, relateaza AFP.Vize…

- Autoritatile romane vor beneficia de sprijinul tehnic al partenerilor din Statele Unite ale Americii in lupta impotriva gruparilor de criminalitate organizata si a traficului de persoane, informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI), in urma unei intalniri de lucru desfasurata vineri intre ministrul…

- Shanghai Junshi Biosciences a inceput un studiu in stadiu incipient in China pentru a testa un tratament preventiv, cu anticorpi, impotriva COVID-19, a declarat compania intr-un comunicat, duminica, transmite Reuters. Medicamentul experimental, JS016, urmeaza de asemenea sa fie testat pe oameni in Statele…

- Rusia și China inunda social media cu conținut care vizeaza tulburarile și violența in curs de desfașurare in Statele Unite, potrivit unei analize a postarilor recente de Twitter facuta de specialiștii POLITICO. Scopul, potrivit experților in dezinformare, este acela de a promova neincrederea pe ambele…

- China si Statele Unite sunt “in pragul unui nou Razboi Rece”, a avertizat duminica ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, știre preluata de Agerpres. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența informeaza printr-un document de tip Q&A (intrebari și raspunsuri) cum trebuie sa traim starea de alerta și ce putem face in aceasta perioada. Autoritațile supun atenției diferite cazuri ipotetice, raspunzand astfel unor intrebari frecvente…

- Mai multe actiuni judiciare colective impotriva administrației de la Beijing au fost lansate in Statele Unite, fiind solicitate daune materiale de mii de miliarde de dolari pentru efectele pandemiei. Firme...