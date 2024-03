Americanii și soluțiile ecologice Un american a dezvoltat o soluție ingenioasa pentru a folosi energia solara . The post Americanii și soluțiile ecologice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Catalin Carstoveanu, de la Spitalul de Copii Marie Curie din Capitala a atras atentia ca a crescut numarul cancerelor la nou-nascuti, in ultimii ani. Daca in urma cu ceva timp aparea un caz o data la cinci ani, acum sunt mai multe cazuri anuale. Intrebat la Medika TV, marti seara, care sunt…

- Ion Cioara, fost primar al comunei Tamna din Mehedinți, s-a ales cu dosar penal, dupa a fost prins la furat de ciocolata. Fost primar din Mehedinți, prins la furat de ciocolata. „Credeți ca nu aveam bani sa le cumpar? Nu mi-am dat seama ca le bag in buzunar”, a declarat Ion Cioara. Conform Poliției…

- Bulgaria’s parliament has adopted measures to reduce the misuse of public money in the purchase of drugs for cancer patients, attempting to sidestep an infringement procedure launched by the European Commission, according to Euractiv. In a manoeuvre to prevent the Commission from referring the matter…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde pentru vanzarea de echipamente militare avansate, inclusiv 31 de drone MQ-9B Predator, catre India. Afacerea, evaluata la aproape 4 miliarde de dolari, a fost anunțata inițial in timpul vizitei premierului indian Narendra Modi in Statele Unite in iunie 2023.…

- SUA au devenit cel mai mare producator mondial de petrol la sfarșitul anului trecut. Americanii nu doar ca au depașit Rusia, dar in prezent produc mai mult petrol decat orice alta țara din istorie. Acest record produce nemulțumiri in cadrul OPEC, care pierde controlul asupra prețului țițeiului. In…

- Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov said on Thursday, removing borders between the three nations would go against EU legislation, and their governments have no intention of starting official discussions of a zone without border control because it would be illegal , according to Euractiv. Denkov…

- Incepe procesul pe care compania Pfizer l-a intentat statului roman, primul termen fiind stabilit in 20 februarie. Guvernul nu a gasit inca avocați, urmand abia astazi sa imputerniceasca, printr-un memorandum, Ministerul Finantelor in vederea contractarii de asistenta juridica pentru reprezentarea Romaniei.…

- Puternica Agenție Centrala de Informații (CIA) a lansat un videoclip incercand sa convinga rușii nemulțumiți sa-și toarne proprii lideri. Este al treilea videoclip de pana acum, despre care agenția susține ca este o tactica eficienta. CIA afirma ca exploateaza nemulțumirea tot mai ridicata a rușilor…