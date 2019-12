Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor va vota astazi punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, pe cale sa devina cel de-al treilea presedinte al SUA pentru care se initiaza o procedura de destituire, a anuntat lidera democratilor din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP si Reuters.

- Saptamana nu se anunta prea buna pentru Donald Trump, cu o punere sub acuzare aproape sigura in Congres, dar presedintele american se poate declara satisfacut de cota de popularitate record de care se bucura, conform celui mai recent sondaj al Universitatii Quinnipiac dat publicitatii luni, transmite…

- Audierile, din cadrul procedurii de destituire, transmise la televiziune care au inceput in aceasta saptamana in Camera Reprezentantilor par sa nu-i fi facut pe multi americani sa-si schimbe parerea despre Donald Trump, sprijinul public pentru punerea sub acuzare a presedintelui SUA ramanand la fel…

- Camera Reprezentanților a aprobat, joi, rezoluția care ar duce la declanșarea formala a procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump. Votul final asupra punerii sub acuzare ar putea avea loc pâna la sfârșitul anului, la capatul unui lung șir de audieri publice, televizate.…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…