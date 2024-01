Tonul a urcat brusc vineri seara intre Joe Biden si republicani cu privire la negocieri dificile din Congres privind ajutarea Ucrainei si politica imigratiei, unul dintre semnalele unei intensificari a campaniei electorale. Sub presiunea dreptei, aceste doua subiecte sunt in prezent negociate impreuna, ceea ce pune in pericol livrarile de armament si echipament militar destinate armatei ucrainene. Proiectul lege al imigratiei ”imi va da, in calitate de presedinte, o noua autoritate de urgenta de a inchide frontiera atunci cand este coplesita”, subliniaza intr-un comunicat, vineri, Joe Biden. El…