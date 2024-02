Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților a Congresului SUA a anunțat, pentru prima data in aproape 150 de ani, punerea sub acuzare a unuia dintre miniștrii administrației Biden - șeful Departamentului pentru Securitate Interna, Alejandro Mayorkas. In urma cu aproximativ o saptamina, republicanii din Camera Reprezentanților…

- Republicanii din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA au votat marti, 13 februarie, pentru destituirea ministrului securitatii nationale Alejandro Mayorkas, 64 de ani, acuzandu-l ca a provocat o criza a migratiei la granita dintre SUA si Mexic, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.Rezultatul…

- Republicanii din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA au votat marti pentru destituirea ministrului securitatii nationale Alejandro Mayorkas, acuzandu-l ca a provocat o criza a migratiei la granita dintre SUA si Mexic, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres. Rezultatul votului a fost strans,…

- „A sustine acest proiect de lege inseamna opozitie fata de Putin. Respingerea inseamna sa facem jocul presedintelui rus”, a spus liderul democrat cu privire la un text prezentat duminica de Senatul american, care prevede deblocarea de noi ajutoare atat pentru Ucraina cat si pentru Israel precum si inasprirea…

- Tonul a urcat brusc vineri seara intre Joe Biden si republicani cu privire la negocieri dificile din Congres privind ajutarea Ucrainei si politica imigratiei, unul dintre semnalele unei intensificari a campaniei electorale. Sub presiunea dreptei, aceste doua subiecte sunt in prezent negociate impreuna,…

- Ancheta deschisa pe numele presedintelui american Joe Biden. Camera Reprezentanților a autorizat procedura de destituire si punere sub acuzare impotriva acestuia. Citește și: Casa distrusa de un incendiu izbucnit de la instalațiile de Craciun, la Berevoești Republicanii din Camera Reprezentanților susțin…

- Congresul SUA a aprobat miercuri formalizarea procedurii de impeachment (destituirea si punerea sub acuzare) impotriva actualului presedinte democrat Joe Biden, motivata de afacerile controversate din strainatate ale fiului sau, si considerata drept o “combinatie politica nefondata” de catre seful statului,…

- Hunter Biden, fiul președintelui SUA Joe Biden, a fost pus sub acuzare pentru noua acuzații de infrațiuni fiscale in California, care se adauga la acuzațiile federale existente privind armele de foc din Delaware. Punerea sub acuzare a lui Hunter Biden, anunțata joi, are loc in cadrul unei anchete in…