SUA: „Timpul presează” pentru Ucraina. Avertismentul preşedintelui Joe Biden „A sustine acest proiect de lege inseamna opozitie fata de Putin. Respingerea inseamna sa facem jocul presedintelui rus”, a spus liderul democrat cu privire la un text prezentat duminica de Senatul american, care prevede deblocarea de noi ajutoare atat pentru Ucraina cat si pentru Israel precum si inasprirea politicii de migratie a SUA.Fostul presedinte american Donald Trump a facut apel luni la republicanii din Congresul SUA sa se opuna acordului care prevede un ajutor de 60 de miliarde de dolari pentru Kiev."Numai un idiot ori un democrat din stanga radicala ar vota pentru acest proiect oribil",… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

