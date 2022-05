SUA anunță că au testat cu succes o rachetă hipersonică: a atins de cinci ori viteza sunetului Fortele aeriene ale SUA au declarat luni ca au efectuat cu succes un test cu racheta hipersonica, care a atins de cinci ori viteza sunetului, relateaza Reuters si EFE, citata de Agerpres. Testul a fost efectuat de fapt sambata la baza Edwards, in statul California, a detaliat armata aerului americana intr-un comunicat. Mai precis, un […] The post SUA anunța ca au testat cu succes o racheta hipersonica: a atins de cinci ori viteza sunetului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

