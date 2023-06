Stupoare şi panică în SUA, după o invazie ”biblică” a lăcustelor a oraşului Elko, în Nevada In doar cateva zile, lacustele au inundat drumurile, terenurile si cladirile din oras, intr-o noua invazie, dupa o situatie asemanatoare in 2019. Thousands of Mormon crickets have taken over the town of Elko, Nevada, as these flightless, grasshopper-like creatures come out of their dormant period and into their migratory phase — CNN (@CNN) Locuitorii orasului au descoprit mahniti ca lacustele au acoperit in intregime ziduri ale unor case. ”Sunt pur si simplu dezgustatoare! Arata ca niste paienjeni si defecheaza peste tot!”, se plange USA Today o locuitoare din Elko, Precious. Drumurile sunt acopeite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

