Studiu: Temperaturile extreme cresc riscul infarctului mortal Temperaturile crescute și poluarea aerului cresc riscul de infarct miocardic fatal, potrivit unui studiu realizat recent. Experții spun ca datele adunate in urma acestuia pot ajuta populația din Europa care se confrunta acum cu zilele de canicula. Pentru realizarea studiului au fost adunate date timp de cinci ani dintr-o provincie chineza. Informațiile stranse de catre experți au evidențiat faptul ca cele mai multe decese din cauza infarctului au fost inregistrate in perioade cu temperaturi extreme sau niveluri ridicate de poluare in aer, scrie stiripesurse.ro. Din datele prelevate, numarul femeilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

