Ce au descoperit vameşii din Boston în bagajul unui american care aterizase din Congo Un american care se intorcea dintr-o vizita in Republica Democratica Congo a fost depistat pe Aeroportul din Boston avand in bagaje cadavrele deshidratate si aparent mumificate a patru maimuțe. Initial, pasagerul a sustinut ca transporta in bagaje pește uscat pentru consumul propriu, dar la o inspecție atenta vamesii americani au descoperit cadavrele a patru maimuțe mumificate. Intrebat ce face cu respectivele animale moarte, americanul a declarat ca a adus maimuțele in SUA „pentru consum propriu”, desi cunostea faptul ca in SUA nu poti introduce carne cruda sau minim procesata de la animale salbatice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

