- Exista posibilitatea ca o persoana se se infecteze de doua ori cu subvariante diferite de coronavirus Omicron, dar acest lucru se intampla rar, potrivit unui studiu danez, arata Reuters. In Danemarca, o sublinie mai infectioasa a variantei de coronavirus Omicron, cunoscuta sub numele de BA.2, a luat…

- Studiul Universitații Oxford a fost lansat in aprilie anul trecut, la trei luni dupa ce Marea Britanie a devenit prima țara care a aprobat teste cu oameni, scrie Reuters.Prima faza, inca in curs de desfașurare, s-a axat pe aflarea cantitații de virus necesare pentru a declanșa o infecție, in timp ce…

- Persoanele care au facut o forma ușoara de COVID-19 pot avea probleme de memorie și atenție chiar și la noua luni dupa recuperare, relateaza Reuters . Studiul realizat de Universitatea Oxford din Marea Britanie arata ca, in ciuda lipsei simptomelor grave, pacienții testați au avut probleme legate…

- Dr. Anthony Fauci, principalul consilier al Casei Albe in combaterea pandemiei de COVID-19, a afirmat ca exista inca pericolul unei cresteri bruste a numarului de spitalizari din cauza transmisibilitatii foarte ridicate a variantei Omicron a coronavirusului, chiar daca datele de pana acum sugereaza…

- Israelul va incepe administrarea celei de-a patra doze de vaccin anti-coronavirus pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, citat de Reuters. Un spital israelian a administrat recent a patra doza de vaccin unui grup pentru testare,…

- Vaccinare anti-Covid: Doua doze de ser nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva tulpinii Omicron. STUDIU Vaccinare anti-Covid: Doua doze de ser nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva tulpinii Omicron. STUDIU Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit…

