Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana de Investitii (BEI) isi va relaxa regulile privind imprumuturile pentru proiecte cu utilizare duala, militar-civila, pentru a finanta mai multe investitii legate de aparare, transmite Reuters, potrivit news.ro.

- Liderii UE au cerut in martie BEI, care este detinuta in totalitate de guvernele UE, sa-si schimbe politica de creditare, care exclude in mod explicit imprumuturile pentru proiecte pur militare, pentru a ajuta Europa sa-si intensifice productia de aparare dupa invazia Rusiei in Ucraina. Ca urmare, banca…

- Comandantul grupului de lupta Eurocorps , o unitate multinaționala NATO-UE, cu baza in Franța, a fost demis și rechemat in țara sa, Polonia . General-locotenentul Jaroslaw Gramadzinski va fi subiectul unei anchete de contrainformații. Ministrul polonez al Apararii, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat…

- Cand un ministru francez a comparat-o anul trecut pe premierul naționalist italian Giorgia Meloni cu liderul extremei drepte franceze, premierul italian l-a sunat pe președintele francez Emmanuel Macron pentru a se plange de acest lucru. Meloni a fost atat de indignata incat liderul francez s-a simțit…

- WTA a inceput o revizuire a regulilor sale, care ar putea face ca jucatoarele achitate de infracțiuni de dopaj sau carora li s-a redus suspendarea sa revina in viitor in circuit cu "clasamente speciale", a declarat miercuri, pentru Reuters, organismul de

- Premierul Israelului nici nu vrea sa auda de pace și ignora toate sfaturile venite din afara țarii. Premierul israelian a recunoscut acum ca ofensiva asupra Gaza va continua, inclusiv in localitatea unde s-au retras copiii și femeile din Palestina. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul…

- Comisia Europeana a cerut marti Bancii Europene de Investitii (BEI) sa-si schimbe anul acesta politica pentru a finanta proiecte de aparare, in conditiile in care Europa cauta sa-si majoreze urgent productia in acest domeniu, pentru a se pregati de o potentiala agresiune ruseasca, transmite Reuters.…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse anunta demararea procesului de creditare a celor doua programe guvernamentale, StudentInvest si Family Start, in martie. Programele constituie un sprijin financiar pentru studenti sau familii prin acordarea de imprumuturi de maxim 75.000 lei, respectiv…