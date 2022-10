„Potrivit Thales Consumer Digital Trust Index 2022 – sondaj realizat de Opinium si in parteneriat cu Universitatea din Warwick, companiile de Social Media (18%), guvernul (14%) si organizatiile din domeniul media si divertisment (12%) au inregistrat cel mai scazut nivel de incredere din partea utilizatorilor atunci cand vine vorba de pastrarea in siguranta a datelor personale.De asemenea, studiul a constatat ca sectorul bancar si financiar (42%), furnizorii de servicii medicale (37%) si companiile de tehnologie de consum (32%) sunt industriile care se bucura de cea mai mare incredere in randul…