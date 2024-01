Stiri pe aceeasi tema

- Masinile BMW din Romania sunt cele mai avariate, iar Alfa Romeo inregistreaza cele mai putine incidente in trafic in Romania, arata un studiu recent al companiei de date auto carVertical. Studiul arata ca Porsche, Jaguar si Mercedes-Benz sunt marcile auto cu cea mai mare valoare medie a daunelor inregistrate.…

- Majoritatea numelor mari din industrie au anunțat ca, pe viitor, vor adopta standardul de incarcare NACS. Asta inseamna ca mașinile lor cu zero emisii vor putea incarca la rețeaua Tesla, una dintre cele mai bine dezvoltate rețele de incarcare din lume. Lista include nume ca Ford, General Motors, Volvo,…

- Primaria Municipiului Craiova a anuntat ca demareaza noi acțiuni pentru ridicarea autoturismelor abandonate pe domeniul public. Printre autoturismele vizate se numara: Dacia roșie, numar inmatriculare DJ.95.GAM, Bld.Dacia, nr. 37. A, bl. S. 1; Subaru albastra, numar inmatriculare DJ.09.NMJ, str. Dr.Victor…

- Inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat o crestere de 15,2%, in primele zece luni ale anului, in comparatie cu intervalul similar din 2022, marja in care autoturismele „electrificate” au avut un salt 31,8% si o cota de piata de 23,8%, conform statisticii publicata, miercuri, de Asociatia Producatorilor…

- La 30 de ani de la primul Salon Auto organizat in Romania, are loc a XX-a ediție a Salonului Auto București & Accesorii 2023. Intre 10 și 15 octombrie a.c., pavilionul B2 și zona exterioara adiacenta Romexpo vor reprezenta KM 0 pentru automobile de ultima generație. Aviz publicului amator! Cea de-a…