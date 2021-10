Un studiu recent (dar nerevizuit inca de catre colegi) a mai mult de jumatate de milion de veterani din SUA a aratat ca protecția vaccinului Johnson & Johnson impotriva infecțiilor (indiferent daca aceasta duce sau nu la boala sau spitalizare) a scazut de la 88% la 3% din februarie pana la jumatatea lunii august, in timp ce eficacitatea celorlalte vaccinuri scazuse mult mai puțin, scrie The Atlantic . Cercetarile publicate in ultimele luni semnaleaza, de asemenea, ca vaccinul lui Moderna il depașește pe cel al lui Pfizer atat in ​​ceea ce privește numarul de anticorpi, cat și prevenirea spitalizarilor,…