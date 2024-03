Duminica trecem la ora de vara. Un studiu realizat de London School of Economics and Political Science ( LSE ) arata costul pe cap de locuitor in fiecare an. Cercetarile efectuate de profesorul Joan Costa-i-Font arata ca ora de vara are un impact semnificativ asupra sanatații și bunastarii noastre și ar putea costa economii de peste 750 de euro pe cap de locuitor in fiecare an. In 2019, Parlamentul European a aprobat o propunere de a pune capat orei de vara (DST), in urma unei consultari publice care a inregistrat o majoritate covarșitoare in favoarea abolirii DST, precum și cel mai mare numar…