Studiu: Deceniul care s-a încheiat a fost cel mai fierbinte înregistrat vreodată Un nou studiu facut public miercuri detaliaza cum 2019 a fost un alt an al extremelor pentru clima planetei noastre și noi dovezi care arata realitatea sumbra a incalzirii acelerate a Pamintului, relateaza CNN. Anul trecut, incendii de padure violente au devastat Australia, valuri de caldura mortala au lovit Europa, Japonia, Pakistan sau India, iar aproape 100 de cicloane au creat haos. Mai mult d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Un nou studiu facut public miercuri detaliaza cum 2019 a fost un alt an al extremelor pentru clima planetei noastre și noi dovezi care arata realitatea sumbra a incalzirii acelerate a Pamantului, relateaza CNN.

- Un nou raport publicat miercuri detaliaza cum 2019 a fost marcat de schimbari climatice extreme, reprezentand o noua dovada a efectelor devastatoare pe care le au schimbarile climatice asupra planetei. Anul trecut a fost marcat de incendiile devastatoare din Australia, de valuri masive de caldura in…

