Studiu: A fost identificat virusul aflat la originea sclerozei în plăci Virusul Epstein-Barr este foarte probabil cauza sclerozei in placi, potrivit unui studiu al cercetatorilor americani, care in premiera au identificat un factor responsabil pentru aceasta boala autoimuna, transmite L’Obs și AFP. Aceasta descoperire marește speranța dezvoltarii in viitor a unui tratament, care sa permita vindecarea sclerozei in placi, boala care afecteaza, la nivel global, aproximativ 2,8 milioane de persoane. Aproximativ 95% dintre adulți sunt infectați cu virusul Epstein-Barr (EBV) care poate provoca și alte boli, printre care mononucleoza. Un pas important Studiul, publicat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

