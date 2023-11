Stiri pe aceeasi tema

- Masura urmeaza cresterilor anterioare ale tarifelor, din octombrie 2022. Apple TV+ va costa acum 9,99 dolari pe luna, in crestere de la 6,99 dolari pe luna. Cresterea tarifului vine dupa ce Apple a marit rarifulin 2022, de la 4,99 dolari pe luna. Pachetul anual va costa acum 99 de dolari, in crestere…

- Singurul streamer major profitabil, Netflix a rezistat sa se alature rivalilor precum Walt Disney in cresterea preturilor abonamentelor fara reclame in acest an si, in schimb, a limitat partajarea parolelor in afara gospodariilor, pentru a obtine acces la cei peste 100 de milioane de telespectatori…

- Netflix planuiește sa majoreze prețul serviciului sau fara reclame dupa ce greva actuala a actorilor de la Hollywood se va incheia, a anunțat marți Wall Street Journal, ceea ce a dus la creșterea acțiunilor companiei de streaming cu peste 3%. Netflix discuta despre majorarea prețurilor pe mai multe…

- Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de asistenta pentru securitate in valoare de 128 milioane de dolari, alaturi de arme și echipamente in valoare de 197 de milioane de dolari, din transele autorizate anterior, a anunțat secretarul de stat american, Antony Blinken, informeaza Rador.Pachetul…

- Directorul financiar al BP, Murray Auchincloss, va actiona in calitate de CEO interimar, a spus compania. ”BP plc anunta ca Bernard Looney a notificat compania ca si-a dat demisia din functia de director general, cu efect imediat. Domnul Looney a informat astazi compania ca accepta acum ca nu a fost…

- Compania a refuzat, luni, sa-si faca publica evaluarea. Axiom a spus ca, prin aceasta runda de finantare, fondurile totale atrase pana acum sunt de 505 milioane de dolari. Totodata, compania a obtinut a doua mare finantare din 2023 intre companiile din sectorul spatial, dupa SpaceX a miliardarului Elon…

- Firmele de lux din SUA au fost in mod constant in urma firmelor europene, limitandu-le capacitatea de a concura mai bine. Grupul european LVMH, cotat la bursa din Paris, detine 75 de marci, inclusiv firma americana de bijuterii Tiffany si casele de moda Louis Vuitton si Dior. Acordul de joi va aduce…

