Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care permite strainilor care nu traiesc in Romania, dar care sunt casatoriti de cel putin 10 ani cu cetateni romani, sa poata obține cetațenie romana. Proiectul inițiat de PSD a fost adoptat cu 253 de voturi pentru și niciunl impotriva. Inițiativa completeaza art. 8 alin.(1) din […]