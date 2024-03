Stiri pe aceeasi tema

- Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania, apreciat atat pentru talentul sau, dar și pentru sinceritatea de care da mereu dovada. Recent, manelistul a recunoscut ca sufera de o afecțiune grea, care ii da mari batai de cap. Despre ce problema este vorba și cum se manifesta. Jador, adevarul…

- Detaliile controversate despre desparțirea dintre Adi Istrate și fosta lui iubita au starnit in mulțime de discuții in showbiz-ul din Romania și au readus in fața fanilor declarații din trecut, la care nimeni nu se aștepta. Adi Istrate a recunoscut ca a inșelat-o pe Ariana cu Erika Isac!

- Florin Salam are din nou probleme! Cantarețul de manele a ajuns in mijlocul unui nou scandal monstru. Cunoscutul interpret de muzica de petrecere este acuzat de discriminare in ceea ce privește persoanele cu dizabilitați. Iata ce declarații a facut o persoana cu deficiența de auz, despre gestul controversat…

- Dezvaluiri de ultim moment despre moartea suspecta a cantarețului in varsta de 31 de ani, gasit mort. Diana Salagea și Andrada Cernea, doua dintre cunoștințele artistului, au facut declarații despre regretatul artsti in direct, la Antena Stars.

- In cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena stars, Dan Bittman a vorbit despre inceputurile in cariera muzicala. Iata cum se ințelegea cantarețul cu colegii de trupa la inceput!

- Dani Mocanu e revoltat! Manelistul cere oamenilor legii sa faca dreptate. Ce acuzații ii aduce uneia dintre victimele sale. Cantarețul a vorbit, in direct la Știrile Antena Stars, despre situația care il deranjeaza.

- Celebra actrița Thalia a ajuns la 52 de ani și inca este considerata una dintre cele mai frumoase celebritați. Nu iși arata deloc varsta și se menține in mare forma, dar nu exceleaza la capitolul sanatate. Cu ce boala a fost diagnosticata și cat de mult o afecteaza acea afecțiune. Thalia, in forma maxima…

- Daniel Pancu, selecționerul naționalei U21, e de parere ca fotbalistul roman inca mai are mult de invațat la capitolul nutriție și dezvaluie ca inclusiv la “tineret” sunt cazuri de jucatori care au probleme cu greutatea și obiceiurile nesanatoase. ...