- Razvan Fodor, Ramona Olaru și Anamaria Ionescu sunt prezentatorii celui mai nou sezon ,,Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand, la Antena 1. Cele trei gazde ale celui mai curajos show al verii sunt pregatite sa prezinte atmosfera din cadrul emisiunii cu peste 60 de vedete, nume sonore…

- Un tanar antreprenor are in plan lansarea activitații de transport alternativ Splash și Bolt in Sfantu Gheorghe, in perioada imediat urmatoare. Pentru aceasta activitate el cauta soferi parteneri in zona Sfantu Gheorghe. „In prima faza vom face recrutare pentru șoferi, in faza doi incepe testarea serviciilor,…

- Cel mai curajos show al verii, Splash! Vedete la apa, da startul distracției in noul sezon ce va avea premiera in curand, la Antena 1. Peste 60 de vedete, nume sonore in showbizul romanesc, și nu numai, din domenii cu totul diferite, au acceptat provocarea de a-și depași limitele și de a-și infrunta…

- Maria Constantin are o relație foarte apropiata cu familia lui Robert Stoica, iar acest lucru o implinește. Artista a facut dezvaluiri emoționante despre socrii ei și despre cat de bine se ințelege cu ei. Parinții lui Robert Stoica au aparut in fața camerelor de filmat și au vorbit despre relația pe…

- Marina și Teodor Carnaț, dezvaluiri șocante despre discuțiile pe care le-au purtat oaspeții acestora la nunta lor in cadrul podcastu-lui „Acasa la Maruța” . „La nunta noastra nu era om sa creada ca noi vom avea o familie mare”, scrie SHOK.md .

- Vlad Niculici a fost eliminat de la „Chefi la cuțite” pe 6 mai. Concurentul care a facut parte din echipa lui Alexandru Sautner a rupt tacerea și a spus ce se intampla in culisele show-ului culinar de la Antena 1. Saptamana trecuta, Alexandru Sautner a avut pentru a doua oara in echipa lui cea mai buna…

- Ceilalți concurenți din vila au inceput sa comenteze pe seama cuplului Anamaria - Tudor Ionescu, chiar in ediția 14 din Power Couple Romania de pe 5 martie 2024. Parerile colegilor de competiție au ieșit la iveala.

- Dani Oțil a fost banuit de Mihaela Radulescu ca a inșelat-o cu Flavia Mihașan, pe vremea cand cei doi aveau o relație. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani a facut lumina in acest caz. Iata ce marturisiri a facut prezentatorul emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu!