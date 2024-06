Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion nu are de gand sa permita ca problemele sale de sanatate sa o impiedice sa cante din nou. Recent, artista a facut noi dezvaluiri cutremuratoare din lupta cu boala. A ținut sa puncteze, de asemenea, ca intr-o zi va reveni pe scena in fața fanilor sai.

- Celine Dion a vorbit pe larg despre boala cu care a fost diagnosticata, sindromul persoanei rigide. Cantareața in varsta de 56 de ani spune ca a suferit spasme musculare atat de puternice incat și-a rupt coastele.In timpul unui interviu cu jurnalista americana Hoda Kotb pentru NBC News, Celine Dion…

- Celine Dion se confrunta cu o afecțiune grava care i-a transformat complet viața. Intr-un interviu tulburator, cantareața a marturisit ca a avut spasme musculare atat de intense incat i-au fracturat coastele, conform The Guardian.

- Celine Dion a oferit detalii sfașietoare despre lupta cu booala. Artista a dezvaluit ca face terapie de cinci ori pe saptamana. Prin ce momente grele a trecut celebra cantareața, ar și ce planuri are.

- Cand toata lumea spera la o minune, dupa ce a fost vazuta la decernarea Premiilor Grammy 2024, Celine Dion a facut dezvaluiri cutremuratoare despre boala incurabila de care sufera și cat are de suferit din cauza acesteia.

- Celine Dion a facut noi dezvaluiri despre boala cu care se confrunta și a povestit ca au fost perioade in care avut spasme musculare atat de puternice, incat i s-au rupt coastele, transmite The Guardian.

- Celine Dion știa ca ceva nu era in regula cu corpul ei de mai bine de un deceniu, inainte de a primi un diagnostic. Artista detaliaza primele simptome ale sindromului pe care l-a respins timp de peste 10 ani.

- Ce dorința arzatoare are Celine Dion, la 56 ani. Artista se lupta cu o boala nemiloasa Continue reading Ce dorința arzatoare are Celine Dion, la 56 ani. Artista se lupta cu o boala nemiloasa at Tabu.