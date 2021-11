Sting a lansat albumul The Bridge

Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul englez Sting va concerta in martie 2022 la Cluj-Napoca alaturi de basistul Joe Sumner, fiul sau. The Cherrytree Music Company, Live Nation, Emagic si Backstage Production au anuntat ca Sting va sustine un concert special „My Songs” in Cluj-Napoca, la sala polivalenta BT Arena, pe 15 martie…

- Muzicianul englez Sting va concerta, in martie 2022, la Cluj-Napoca, alaturi de basistul Joe Sumner, fiul sau, informeaza News.ro . The Cherrytree Music Company, Live Nation, Emagic si Backstage Production au anuntat ca Sting va sustine un concert special „My Songs” in Cluj-Napoca, la sala polivalenta…

- Supergrupul de hard melodic Manic Sinners – format din Adrian Igrișan, Ovidiu Anton și Toni Dijmarescu – a lansat prima piesa din albumul de debut „King of the Badlands“, material discografic ce va fi lansat la inceputul anului viitor de catre casa de discuri Frontiers Music, liderul mondial in sectorul…

- Numele lui Calin Lupu este cunoscut in randul melomanilor care participa la concertele desfasurate in Timisoara. Fostul participant la concursul Vocea Romaniei a lansat albumul sau de debut „Angels with dirty wings“, care cuprinde 11 piese. „Scriu piese de peste 10 ani și asta e terapia mea. Albumul…

- Dupa lansarea single-urilor “I Get A Kick Out Of You” si “Love For Sale”, albumul lansat in colaborare de Lady Gaga si Tony Bennett a fost lansat, fiind ultimul proiect muzical al lui Tony Bennett inregistrat intr-un studio. Totodata, albumul este punctul culminant al colaborarilor dintre cei doi artisti,…

- Lady Gaga și Tony Bennett lanseaza cel mai nou duet al lor, „Love For Sale”, al doilea single extras de pe albumul lor ce urmeaza sa fie lansat, care este intitulat tot „Love For Sale”. „Love For Sale”, noul album, ce reliefeaza versurile lui Cole Porter, interpretate de Lady Gaga și Tony Bennett,…

- Muzicianul britanic Sting a lansat miercuri „If It's Love”, melodie pop-rock cu accente de jazz, single de pe noul album „The Bridge”, asteptat pe 19 noiembrie, potrivit news.ro. Intr-un interviu pentru Los Angeles Times, Sting prezinta „If It's Love” ca „cel mai fantastic” cantec de pe un…

- Olivia isi continua anul exceptional prin lansarea videoclipului piesei “Brutal”, de pe noul album “Sour”. Videoclipul este regizat de Petra Collins si este realizat pe iPad folosind Apple Pencil si Procreate App. Lansarea a avut loc pe 23 august, ziua in care piesa a fost certificata cu discul de platina…