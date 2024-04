Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in luna februarie a acestui an Maryliss a lansat albumul discografic de debut First cu un concert extraordinar ce a avut loc in Timișoara, la sfarșitul saptamanii trecute artista timișoreanca și membrii formației ei au repetat evenimentul la Reșița. Lansarea discului a prilejuit un concert susținut…

- Taylor Swift și-a lansat vineri, 19 aprilie, albumul cu numarul 11 din cariera, o noua poezie cu balade și ritmuri fresh. Și a inclus 31 de cantece in total, dupa ce ea a facut un anunț surpriza cu 15 piese suplimentare, denumit„The Tortured Poets Department: The Anthology” “The Tortured Poets Department”…

- Olivia Rodrigo a lansat albumul “GUTS (spilled)”. Cinci piese suplimentare apar pe varianta deluxe, inclusiv noul ei single „obsessed”, care a fost interpretat in fiecare seara in turneul mondial GUTS. Noul single a aparut inițial ca o piesa ascunsa pe vinilul exclusiv D2C roșu, negru standard și variante…

- Berlin Division, unul dintre cele mai ambițioase proiecte propuse in ultima perioada de scena indie/electro din Romania, a lansat un nou single, „Hope”. Cu un mesaj motivațional vibrant sadit atent in structura lirica, asemeni unui soi rar de semințe de pozitivism, compoziția se deschide simțurilor…

- Yeat a lansat albumul “2093 (Phase 2)”. Materialul 2093 intra in a doua etapa cu adaugarea a doua piese noi – „As We Speak” cu Drake și „Never quit”. „As We Speak” reprezinta a doua oara cand Drake și Yeat fac echipa oficial pentru a colabora, prima fiind „IDGAF” de pe albumul lui Drake, For... View…

- Artistul Petre Ionuțescu, cunoscut și sub numele de Trompetre, a lansat “Sound of Unirii”, o calatorie audio-vizuala de poveste ce traseaza noi forme in structurile sufletului. Clipul reprezinta un fragment din cadrul evenimentului ce a avut loc anul trecut intr-unul din balcoanele Casei Bruck din Timișoara,…

- Formația Etenal Dark din Bocșa a lansat recent melodia Asfințit, piesa care va fi inclusa pe urmatorul material discografic al trupei, numit ,,Cugetari”. Alaturi de membrii trupei la aceasta piesa a mai colaborat și chitaristul Mircea Sirbu, membru fondsator al formației Silex. „Faptul ca Mircea a acceptat…

- The Last Dinner Party a lansat albumul „Prelude To Ecstasy”. „Ecstasy este un pendul care oscileaza intre extremele emoției umane, de la extazul pasiunii la subtilitatea durerii, iar acest concept este cel care leaga albumul nostru. Aceasta este o arheologie a noastra; puteți exhuma experiențele și…