Consiliul Județean Ilfov, investiții în 116 străzi și 10 drumuri județene Zece drumuri județene din Ilfov vor intra in reabilitare: Deja, documentația a fost platita iar, acum, reprezentanții CJ Ilfov au demarat procedura de de obținere a fondurilor europene. „Urmeaza sa obținem fonduri europene pentru realizarea altor obiective de infrastructura și anume nu mai puțin de alte zece drumuri județene, ințeleg din documentarea pe care noi am […] The post Consiliul Județean Ilfov, investiții in 116 strazi și 10 drumuri județene appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

