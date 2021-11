Știai că INNA a purtat haine fake? INNA este deja un fashion icon și este cunoscut faptul ca artista lucreaza mereu cu cea mai buna echipa de stiliști. De asemenea, jongleaza cu diferite stiluri vestimentare. INNA a lansat propria colecție de haine care este deja disponibila pe o cunoscuta platforma de shopping de la noi. Inainte, INNA nici nu visa la așa ceva, ba mai mult, purta mandra prin cartier haine fake. Nu demult, artista a fost invitata in emisiunea produsa pe canalul iubitului ei, ”Window Shopping”, acolo unde a fost supusa detectorului de minciuni. Spre uimirea tuturor, INNA a fost mai sincera ca niciodata, ba chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

