- Protestul transportatorilor și fermierilor continua pentru a șasea zi la rand, iar furia participanților a atins apogeul. Peste 4.500 de camioane și tractoare sunt scoase in strada și paralizeaza intrarile in marile orașe din țara. Pe centura Capitalei este o noua zi de circulație de coșmar, iar zeci…

- Pompierii intervin, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel situat in zona centrala a Capitalei. Incendiul se manifesta la acoperisul unei cladiri cu parter si doua etaje, cu destinatia de hotel, situata pe Splaiul Independentei. Conform ISU Bucuresti-Ilfov, suprafata afectata…

- In ciuda prețurilor mai mari și a taxelor care vor crește de maine, 1 ianuarie 2024, sunt și romani norocoși care vor primi ceva bani in plus. De exemplu, primarul Capitalei, care ar urma sa primeasca o majorare de peste 1.100 de lei, adica va avea un salariu care va crește de la 23.000 de […] The…

- Procurorii DNA fac, marti, 11 perchezitii la locuintele unor persoane si sediile unor firme din Bucuresti intr-un dosar care vizeaza obtinerea pe nedrept a 24 de terenuri din Capitala, aflate in proprietatea statului. Prejudiciul depaseste 10 milioane de euro. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, in mai multe zone ale Capitalei, pentru indepartarea copacilor doborati de vantul puternic. Șase autoturisme au fost avariate. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, echipajele…

- Dupa scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție, instituția s-a confruntat cu o noua problema. Dormitoarele studentilor au fost inundate in urma unei ploi mai serioase care a cazut in nordul Capitalei. ”In Bucuresti ploua. Doar ca ploua si in Academia de Politie, chiar in dormitoarele…

