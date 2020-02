Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Evelina Oprina, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, spune ca nu este de acord cu sumele platite de CSM pentru spatiul in care isi desfasoara activitatea, acestea fiind, din punctul sau de vedere, "exorbitante". Precizarile magistratului vin in contextul in care…

- Deputatul USR de Constanta, Stelian Ion considera consultarile de la Palatul Cotroceni, dupa caderea Guvernului Orban I, drept traseul spre anticipate.Resetam configuratia acestui parlament gaunos si ii trimitem in ultimele banci pe cei care au vrut sa ne scoata din Europa si au incercat sa ne faca…

- In cadrul discutiilor de la Cotroceni, liderul UDMR Kelemen Hunor l-a asigurat pe Klaus Iohannis ca nu va sustine crearea unei majoritati in jurul unui candidat PSD pentru functia de premier. Totodata, el a subliniat ca formatiunea sa isi doreste alegeri anticipate, dar nu organizate in aceeasi zi…

- Ludovic Orban afirma ca se asteapta punctul de vedere al CSM pe proiectul publicat marti, pe tema desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Premierul da de inteles ca proiectul ar putea suferi modificari."Este un proiect pus in dezbatere publica si a fost trimis…

- Deputatul UDMR Harghita Bende Sandor a declarat, pentru AGERPRES, referitor la situatia de la Ditrau, unde localnicii sunt nemultumiti de prezenta in comuna lor a doi muncitori din Sri Lanka, ca lipsa de intoleranta nu duce nicaieri si a facut apel la calm. "Ceea ce s-au intamplat acolo,…

- 1. Zodia Leu Persoanele nascute in zodia Leu sunt inzestrate cu numeroase calitati care ii plaseaza in topul celor mai puternici nativi. Leul este perseverent, increzator in fortele proprii si reuseste intotdeauna tot ce isi propune. Agil si ambitios, leul este unul dintre semnele zodiacale…

- Deputatul PNL de Alba, Sorin Ioan Bumb are in vedere un proiect legislativ care vizeaza eliminarea taxelor de branșament la rețeaua de gaze naturale. ”Principalul proiect legislativ pe care il am in vedere, in sesiunea parlamentara ce va incepe in curand, vizeaza eliminarea taxelor de branșament: noii…

- Jurnalistul Ion Cristoiu il ataca dur pe șeful statului roman, Klaus Iohannis. Cristoiu acuza ca actualul președinte al Romaniei ar fi stat ascuns cu soția sa, in casa, in decembrie 1989."Pe tot parcursul lui 1990, Ion Iliescu a fost contestat in strada și in presa libera (mica din punctul…