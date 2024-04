Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta inițiativa face parte dintr-un efort mai larg al parlamentarilor de a atinge neutralitatea climatica in sectorul construcțiilor pana in 2050, avand in vedere ca, in prezent, cladirile din Uniunea Europeana sunt responsabile pentru 40% din consumul total de energie și 36% din totalul emisiilor…

- Sectorul rezidențial este cel mai consumator de resurse energetice, iar cetațenii trebuie sa ințeleaga necesitatea implementarii masurilor de eficiența energetica. O spune experta in domeniul energetic, Veronica Herța, potrivit careia masurile de eficiența energetica pot fi aplicate nu doar in cazul…

- S.C. CRISPO OIL SRL, cu sediul in Municipiul Satu Mare, Str. GELLERT SANDOR nr. 2A, județul Satu Mare. The post COMUNICAT DE PRESA Creșterea eficienței energetice prin amplasarea de panouri fotovoltaice first appeared on Informatia Zilei .

- Eficiența energetica a cladirilor este un pilon esențial in construirea unui viitor sustenabil, reducand consumul de resurse și emisiile de gaze cu efect de sera. In acest context, certificarea energetica, auditarea energetica și termografia cladirilor sunt trei instrumente fundamentale ce contribuie…

- Certificatul energetic (certificatul de performanța energetica) este un document oficial care clasifica o cladire sau o unitate de cladire in funcție de performanța sa energetica, de la A+ (cea mai eficienta din punct de vedere energetic) la G (cea mai puțin eficienta). Acesta este emis de un auditor…

- Cat costa sa crești un copil in Romania: Parinții cu doi copii au nevoie de cel puțin un milion de lei pentru a le oferi cele necesare pana la terminarea liceului. Clubul Copiilor a realizat un studiu, prin care reprezentanții organizației au incercat sa raspunda la o intrebare aparent simpla: cat costa…

- Universitatea Craiova a inceput „cu stangul” 2024 și a pierdut meciul cu Farul de pe teren propriu, scor 1-2. Oltenii sunt pe locul 4 in Superliga, cu 34 de puncte, la 13 de liderul FCSB. In acest context, oltenii „tremura” pentru calificarea in play-off. U Cluj, echipa de pe locul 7, este la 2 puncte…