Stefan Lofven a demisionat din funcția de premier al Suediei Premierul suedez Stefan Löfven a demisionat miercuri, o demisie asteptata si care lanseaza procesul succesiunii prin care colega sa social-democrata Magdalena Andersson, ministrul Finantelor, urmeaza sa-l înlocuiasca în vederea unor alegeri anul viitor, relateaza Associated Press și News.ro.



Liderul social-democrat, care se afla la putere de sapte ani, fragilizat de o criza politica la începutul verii, a anunțat în august ca va renunța la funcție luna aceasta, cu mai putin de un an înaintea alegerilor prevazute în septembrie 2022.



Magdalena…

Sursa articol: hotnews.ro

