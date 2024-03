Suedia, oficial membră a NATO Suedia a devenit oficial membra a NATO joi; premierul Ulf Kristersson a inmanat guvernului SUA documentatia oficiala, ultimul pas al procesului de aderare, transmite Reuters. Suedezii si-au reconsiderat neutralitatea traditionala dupa ce Rusia a invadat Ucraina in urma cu doi ani, dar procesul de aderare la alianta a fost tergiversat mai intai de Turcia, apoi si de Ungaria. „Celor care asteapta li se intampla lucruri bune”, a declarat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, dupa ce a primit documentele de la Kristersson. El a apreciat ca „totul s-a schimbat” dupa invazia rusa in Ucraina si… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

