”Credem ca noua era spatiala are nevoie de noi reguli”, a declarat presedintele Comisiei Federale de Comunicatii (FCC), Jessica Rosenworcel, dupa votul FCC cu o proportie de 4-0, adaugand ca regulile actuale ”au fost in mare masura construite pentru o alta era”. Ea a spus ca FCC trebuie ”sa se asigure ca regulile noastre sunt pregatite pentru proliferarea satelitilor pe orbita si noi activitati la altitudinile noastre mai mari”. FCC intentioneaza, de asemenea, sa analizeze ”noi modalitati de a curata resturile orbitale. La urma urmei, exista mii de tone de gunoi in spatiu”, a adaugat Rosenworcel.…