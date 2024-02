Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu considera ca recentele bombardamente israeliene asupra orașului Rafah din Fașia Gaza, aflat la granița cu Egiptul, semnaleaza "lansarea unei ofensive pe scara larga", lucru pe care SUA nu il vor susține pana cand nu va exista un plan pentru protejarea oamenilor stramutați in aceasta…

- ”Tribunalul dispune ca statul (olandez) sa inceteze orice export si tranzit real de piese de F-35 cu destinatia finala Israel in sapte zile de la notificvarea acestei hotarari”, anunta Curtea de Apel de la Haga. Curtea considera ca exista riscul ca aceste piese sa fie folosite in actiuni care incalca…

- „Nu am vazut inca nicio dovada de planificare serioasa pentru o astfel de operațiune, iar desfașurarea unei astfel de operațiuni acum, fara planificare și fara gandire, intr-o zona in care sunt adapostiți un milion de oameni, ar fi un dezastru”, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant adjunct al…

- Premierul israelian a declarat miercuri ca a ordonat armatei sa „pregateasca”o ofensiva la Rafah, cel mai sudic oras din Fasia Gaza, apreciind ca victoria asupra Hamas este „o chestiune de luni”, relateaza AFP. Intr-un discurs difuzat la televiziune, Benjamin Netanyahu a estimat, de asemenea, ca respectarea…

- Razboi Israel – Hamas. O tanara romanca este ultima pe lista ostaticilor care au murit in mainile teroristilor Hamas. Inbar Haiman avea 27 de ani si era un artist stradal cunoscut in toata lumea sub semnatura Pink. Ea a fost rapita pe 7 octombrie la festivalul muzical Nova, acolo unde facea munca de…

- Salvatorii din orașul Rafah, in sudul Gazei, au scos in viața o fetița prinsa sub daramaturi dupa un atac aerian lansat de armata israeliana in zona. In bombardamentele atribuite Israelului, copila și-a pierdut mama și sora, transmite BBC.Oamenii au sapat cu mainile goale pentru a ajunge la copila,…

- Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat vineri o rezoluție prin care solicita „pauze și coridoarele umanitare urgente și extinse in toata Fașia Gaza pentru un numar suficient de zile pentru a permite accesul umanitar complet, rapid, sigur și nestingherit”, relateaza CNN.Statele…

- Adunarea Generala a ONU urmeaza sa voteze marti o rezolutie prin care se cere „o incetare imediata a focului umanitar” in conflictul de doua luni dintre Israel și Hamas, dupa ce Statele Unite au respins o astfel de mișcare in Consiliul de Securitate. Rezoluțiile Adunarii Generale nu au caracter obligatoriu,…