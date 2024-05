Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa anunte noi tarife care vor fi aplicate importurilor din China de saptamana viitoare, care vizeaza sectoare strategice, inclusiv o majorare semnificativa a taxelor vamale pentru vehiculele electrice (EV), spun trei persoane familiarizate cu aceasta chestiune, citate…

- Administrația de la Washington a afirmat vineri, 10 mai, ca este posibil ca utilizarea de catre Israel a armelor furnizate de SUA sa fi incalcat dreptul umanitar internațional in timpul operațiunii militare din Fașia Gaza, relateaza Reuters și The Guardian. SUA susțin insa ca nu exista suficiente dovezi…

- Seful BMW, Oliver Zipse, a avertizat ca impunerea de taxe vamale de catre Uniunea Europeana la importurile de vehicule electrice (EV) chinezesti ar putea avea efecte contrare celor scontate, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul

- Senatul a aprobat cu 79 de voturi ”pentru” si 18 ”impotriva” patru proiecte de lege adoptate sambata de Camera Reprezentantilor, dupa ce liderii republicani din Camera au schimbat brusc cursul saptamana trecuta si au permis un vot asupra celor 95 de miliarde de dolari, in mare parte ajutor militar pentru…

- Volkswagen vrea sa evite stabilirea unor obiective ”utopice” pentru cota sa de piata in China, a declarat vineri CEO-ul sau pentru ziarul german FAZ, adaugand ca orice peste 10% este ”foarte respectabil”, avand in vedere concurenta intensa, transmite Reuters.

- China este „profund ingrijorata” de ancheta oficiala declanșata de Statele Unite privind importurile de mașini chinezești in condițiile in care Washingtonul se teme ca tehnologiile acestora pot fi folosite in activitați de culegere de informații, relateaza Reuters.