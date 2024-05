Stiri pe aceeasi tema

- Administrația președintelui Joe Biden a dezvaluit marți un pachet de noi taxe vamale pentru o serie de importuri din China, taxa pentru mașinile electrice chineze urmand sa creasca la 100%, relateaza Reuters și The Guardian.

- Producatorul auto chinez BYD va lua in considerare construirea unei a doua fabrici de asamblare in Europa in 2025, a declarat joi directorul sau european Michael Shu, transmite Reuters, potrivit news.ro.

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul

- Ministrii de Finante din intreaga lume s-au aflat la Washington saptamana trecuta pentru a compara date si pentru a-i asculta pe expertii FMI si Bancii Mondiale despre subiecte care variaza de la politica fiscala la cresterea globala si pentru a ajuta tarile mai sarace. Desi sfaturile FMI nu sunt obligatorii…

- Constructorul auto japonez Nissan a anunțat marți ca va incepe sa produca la scara larga bateriile de tip „all-solid-state” pentru automobilele sale electrice, pana la inceputul anului 2029. Declarația a fost facuta in cadrul prezentarii unei facilitati unde ar urma sa existe o linie de productie pilot…

- Din cele 279 de site-uri de farmacii pe care compania le-a inchis anul trecut pentru vanzarea de medicamente destinate tratarii afectiunilor metabolice, mai mult de 90% erau legate de medicamentele GLP-1, a declarat, pentru Reuters, directorul general al companiei, Yoav Keren, relateaza Ziare.com. Ozempic…

- Producerea de masini chinezesti in Italia ar putea forta Stellantis sa ia unele decizii dificile, inclusiv inchiderea de fabrici, a declarat miercuri seful grupului franco-italian, singurul mare producator auto din Italia, transmite Reuters, potrivit news.ro.

- China este „profund ingrijorata” de ancheta oficiala declanșata de Statele Unite privind importurile de mașini chinezești in condițiile in care Washingtonul se teme ca tehnologiile acestora pot fi folosite in activitați de culegere de informații, relateaza Reuters.