- Volvo cars a inceput sa mute producția de vehicule electrice fabricate din China in Belgia. Compania se așteapta ca Uniunea Europeana sa mearga mai departe cu o masura drastica impotriva importurilor subvenționate de Beijing, a raportat sambata Times, potrivit Reuters. Volvo, care este deținuta majoritar…

- ​Brazilia a devansat Belgia din pozitia de cea mai mare piata pentru exporturile de automobile electrice si hibride chineze, arata datele statistice publicate luni, in condițiile in care producatorii chinezi si-au majorat vanzarile catre pietele din afara Europei, relateaza agenția Reuters, citata de…

- Porturile europene sunt pline pana la refuz de mașini electrice importate din China, in contextul unei scaderi semnificative a vanzarilor de vehicule electrice pe continent. Deși China a incercat sa profite de inițiativa UE de eliminare a mașinilor cu combustie interna pana in 2035, pariul s-a dovedit…

- Producatorul auto chinez BYD va lua in considerare construirea unei a doua fabrici de asamblare in Europa in 2025, a declarat joi directorul sau european Michael Shu, transmite Reuters, potrivit news.ro.

- Seful BMW, Oliver Zipse, a avertizat ca impunerea de taxe vamale de catre Uniunea Europeana la importurile de vehicule electrice chinezesti ar putea afecta semnificativ planul industrial Green Deal.

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul