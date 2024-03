Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor deschide o investigație cu privire la posibilele riscuri pe care importurile de mașini chinezești le-ar putea aduce siguranței naționale și ar putea impune anumite restricții asupra cumpararii lor de catre americani, a anunțat joi Casa Alba, citata de Reuters.

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce peste o suta de masini s-au ciocnit, pe o portiune acoperita de gheata a unei autostrazi, in orasul Suzhou din China, a relatat, vineri, presa chineza, acesta fiind cel mai recent accident cauzat de conditiile de vreme extrema, potrivit Reuters. Filmarile…

- Ministerul taiwanez al Apararii a anuntat ca a detectat duminica inca sase baloane chinezesti care au zburat deasupra stramtorii Taiwan, dintre care unul a traversat insula, scrie Reuters, potrivit News.ro.Este cel mai recent incident dintr-o serie de evenimente asemanatoare pe care ministerul spune…

- Companiile legate de fostul președinte republican al SUA Donald Trump au primit cel puțin 7,8 milioane de dolari in plați externe din partea a 20 de țari in timpul celor patru ani petrecuți de acesta la Casa Alba, au anunțat joi, 4 ianuarie, parlamentarii democrați dintr-o comisie de ancheta a Congresului…

- Incidentul de marți vine sa completeze un val de astfel de baloane suspecte care au trecut incepand cu decembrie deasupra insulei și vine intr-un moment in care autoritațile din Taiwan sunt in alerta maxima privind posibile activitațile chineze, atat militare, cat și politice, inaintea alegerilor prezidențiale…

- Coreea de Nord a promis sa lanseze trei noi sateliti de spionaj, sa construiasca drone militare si sa isi sporeasca arsenalul nuclear in 2024, in timp ce liderul Kim Jong Un a declarat ca politica americana face ca razboiul sa devina inevitabil, a relatat duminica presa de stat, relateaza Reuters, citat…

- Statele Unite discuta majorarea tarifelor vamale la unele bunuri importate din China, inclusiv vehiculele electrice (EV), a anuntat publicatia Wall Street Journal (WSJ), citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmit Bloomberg si Reuters. Decizia ar limita dependenta SUA de cea mai mare…

- In prima sa vizita in tara din Asia de Sud-Est, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat ca compania vede Vietnamul drept casa sa si si-a afirmat planurile de a infiinta un centru in tara. ”Baza va fi pentru atragerea de talente din intreaga lume pentru a contribui la dezvoltarea ecosistemului de semiconductori…