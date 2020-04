Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene care incalca statul de drept in numele gestionarii crizei provocate de COVID-19 vor trebui sa raspunda in fata Consiliului European, a avertizat luni seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, informeaza France Presse.

- Regatul Unit a inregistrat 786 de noi decese ale unor persoane contaminate cu noul coronavirus in 24 de ore, un nou record care ridica la peste 6.000 numarul mortilor de COVID-19 din tara, au anuntat, marti, autoritatile britanice, relateaza AFP si Reuters. Tot marți a fost a doua zi petrecuta de premierul…

- Lingvistul și filozoful american Noam Chomsky, acum in varsta de 91 de ani, se afla in autoizolare pe fondul pandemiei noului coronavirus, dar condamna modul in care SUA manipuleaza virusul, transmite Al Jazeera. Chomsky susține ca aceasta criza ar fi putut fi evitata, pentru ca au existat suficiente…

- Consiliul de Miniștri s-a reunit marți la Roma pentru un nou decret prezidențial prin care ar urma sa fie standardizate normele impuse, in ultimele zile, prin decrete guvernamentale, relateaza publicația “Il Meridiano News”. “Se crede ca mecanismul de restricții va fi impus pana la 31 iulie. Proiectul…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au comunicat marti Agentiei europene de control la frontiere Frontex acordul lor de a contribui la o interventie rapida pentru a ajuta Grecia in fata afluxului miilor de migranti veniti prin Turcia, potrivit France Presse. Consiliul de administratie al…