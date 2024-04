Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea se confrunta cu cateva probleme de sanatate dupa ce s-a intors din vacanța in Asia. Soția lui Flick a afirmat pe rețelele de socializare ca are mai multe simptome și a luat o mica pauza de la activitațile sale zilnice.

- Au crezut ca vor avea o vacanța de vis, dar lucrurile nu au stat deloc așa, din contra. Iasmina Hill și soțul, impreuna cu cei doi copii, au mers pe cel mai scump vas de croaziera din lume, dar au dat de probleme.

- Denisa Filcea și Flick sunt impreuna de cațiva ani și au impreuna o fetița. Cei doi spun ca fac o echipa buna atat acasa, cat și pe plan profesional. In cadrul unui eveniment, a fost randul omului de radio sa ii fie alaturi partenerei.

- Alex Leonte și Manuela Lupașcu o țin dintr-o vacanța in alta. Dupa ce, in luna februarie, au fost in Paris, acum cei doi planuiesc o alta escapada romantica pentru cateva zile, de aceasta data in Italia.

- In exclusivtate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Diana Dumitrescu a marturisit ca este pregatita pentru al doilea copil. Viața actriței s-a schimbat foarte mult de cand il are pe Carol, fiul ei. Iata ce marturisiri a facut vedeta pentru emisiune!

- Adriana Bahmuțeanu și-a gasit puterea și a vorbit despre momentele in care a fost traumatizata de primul ei soț. Vedeta susține ca barbatul nu a mai ținut cont de nimic și i-a pus pistolul la tampla. Bruneta a trecut prin clipe de coșmar din cauza relației toxice pe care a avut-o.

- Laura Cosoi este gazda emisiunii „Vacanța de vedeta”, emisiune ce va avea premiera sambata aceasta, de la ora 15.00, pe Antena Stars. Actrița spune ca a acceptat cu drag noul proiect și simte ca i se potrivește de minune, asta pentru ca printre marile ei pasiuni se numara, evident, și calatoriile.

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman au plecat de curand intr-o vacanța in Filipine și au facut 26 de ore pana la destinație. Deși locația aleasa este de vis, ei au avut parte și de cateva neplaceri. Iata ce s-a intamplat!