Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a avut o relație speciala cu mama ei și iși aduce aminte cu drag de perioada in care petreceau timp impreuna. Impresara spune ca a existat un moment in viața ei in care și-a dat seama ca trebuie sa duca numele mai departe și tot atunci i-a facut și o promisiune.

- Dupa ce-a avut propriul reality show despre viața sa, Anamaria Prodan debuteaza oficial in februarie 2024 și in cinematografie. Aceasta are rolul principal in filmul „Complotul Bonelor”, cel mai nou film de comedie in scenariul și regia lui Iura Luncașu Povestea pe scurt a filmului? Producatorii au…

- Anamaria Prodan face primele declarații, dupa ce a aparut in videoclipul piesei „Soarele meu”. Impresara susține ca melodia cantata de Theo Rose nu are nicio legatura cu Laurențiu Reghecampf, fostul ei soț.In urma cu cateva zile, piesa „Soarele meu” cantata de Theo Rose a starnit mari controverse, dupa…

- Ediția de seara trecuta de la America Express a adus o mare surpriza pentru concurenți, asta pentru ca echipei formata din Romica și Catalin Țociu li s-a alaturat și Anamaria Prodan, ca urmare a faptului ca au fost la un pas de eliminare. Prezența impresarei nu a trecuta neobservata de ceilalți, iar…

- Anamaria Prodan a dezvaluit recent ce s-a intamplat cu celebra rochie roșie, pe care era pictat chipul lui Laurențiu Reghecampf, dupa ce s-a desparțit de antrenor. Impresara a luat o decizie neașteptata.Anamaria Prodan a dezvaluit recent ca inca mai pastreaza o amintire speciala din casnicia cu Laurențiu…

- In urma cu o zi, o veste a șocat complet showbiz-ul romanesc. Flavius Nedelea a fost arestat dupa ce a fost acuzat intr-un dosar de prostituție. Se pare ca omul de afaceri deține mai multe localuri de noapte, iar dansatoarele ar fi practicat servicii "discrete" și el ar fi știut de acest lucru. Iata…

- Anamaria Prodan s-a intalnit, zilele trecute, cu Dana Roba, femeia care a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost mutilata cu ciocanul de catre soțul ei, Daniel Balaciu. Iata ce au pus la cale cele doua femei puternice, cu prilejul intrevederii speciale!