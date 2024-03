Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la Prodanca. Punct și de la capat, impresara a fost la o biserica ortodoxa din Las Vegas. Acest moment i-a adus aminte de mama ei, Ionela Prodan, care era o femeie credincioasa și care a crescut-o pe vedeta in același spirit.

- Anamaria Prodan a aparut in ipostaze tulburatoare in reality show-ul „Prodanca. Punct si de la capat”. Impresara a dezvaluit ca nu se simte bine și a fost la un salon de mesaj. Insa nici acest lucru nu a ajutat-o foarte mult, așa ca a avut nevoie de o pauza. Ce a declarat? Anamaria Prodan se […] The…

- Dupa ce fiul ei s-a plimbat cu gondola pin Las Vegas, Bebe s-a intors acasa, unde Anamaria Prodan nu se simțea prea bine. Acesta este și motivul pentru care impresara și-a dorit ca Bebe sa mearga cu doi prieteni apropiați ei la Venețian.

- A crezut ca va parte de cateva momente de relaxare, dar a avut parte de o experiența neplacuta. Anamaria Prodan a mers la masaj intr-un salon mai puțin cunoscut din Las Vegas, impreuna cu fiul ei.

- Anamaria Prodan a trecut prin momente tensionate, dupa ce a aflat ca va fi nevoita sa stea la o coada uriașa, in Las Vegas. Vedeta a fost nemulțumita de modul in care au decurs lucrurile și de organizare și nu a ezitat sa exprime acest lucru public, in fața camerelor de filmat, in ”Prodanca. Punct și…

- In cadrul emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat” de la Antena Stars, Anamaria Prodan a dezvaluit intamplarea de care a avut parte in America. Iata ce amenda a luat impresara, dar și care a fost motivul pentru care a fost sancționata!

- In cadrul emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat” de la Antena Stars, Anamaria Prodan a luat decizia sa mearga la Yoga. Iata motivul pentru care a apelat impresara la acest lucru in America. Ce decizie importanta a luat Anamaria Prodan.

- Anamaria Prodan a incercat pana in ultima clipa sa ii mențina o imagine buna lui Laurențiu Reghecampf, insa dupa divorț, impresara a spus tot ce avea pe suflet. Vedeta a marturisit, cu lacrimi in ochi, ca a știut mereu despre aventura soțului ei.Anamaria Prodan a revenit pe micul ecran cu reality show-ul…